العالم-الامريكيتان

وكتبت وكالة "رويترز" نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة، قولها: "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بعثت برسالة إلى أعضاء الكونغرس يوم الأربعاء، تحثهم فيها على الموافقة على بيع طائرات إف-16 من تصنيع شركة لوكهيد مارتن وأدوات تحديث بقيمة 20 مليار دولار لتركيا".

وتأتي هذه الرسالة عقب تصديق البرلمان التركي على مشروع قانون الموافقة على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف "الناتو" يوم الثلاثاء الماضي بعد تأخير دام 20 شهرا، وحظي مشروع القانون بتأييد 287 نائبا من أصل 346 شاركوا في التصويت، في حين رفضه 55 نائبا، وامتنع 4 نواب عن التصويت.

وشكل امتناع أنقرة عن التصديق على انضمام السويد للناتو، عقبة رئيسية أمام الحصول على موافقة الكونغرس على صفقة بيع الطائرات، وسبق أن قال المشرعون إنهم ينتظرون الموافقة على طلب السويد، وتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان عليه، قبل أن يقرروا ما إذا كانوا سيوافقون على عملية البيع.

وقد تفاوضت أنقرة وواشنطن في أكتوبر 2021، على بيع الثانية للأولى 40 طائرة جديدة من طراز "إف-16" بقيمة 20 مليار دولار و79 مجموعة تحديث لطائراتها الحربية الحالية، لكن العملية تنتظر موافقة الكونغرس الأمريكي.

وسبق أن قال المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، إن حصول تركيا على مقاتلات "إف-16" سيجعلها قادرة على تحديث قدراتها العسكرية وتعزيز إمكاناتها العملياتية مع حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ويراجع قادة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب كل مبيعات الأسلحة الأجنبية الكبرى، بدعوى مخاوف بشأن قضايا حقوق الإنسان أو القضايا الدبلوماسية التي يمكن أن تؤخر أو توقف مثل هذه الصفقات.

وتقدمت السويد وفنلندا بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022، وبينما نالت فنلندا العضوية العام الماضي، تأجلت محاولة السويد بسبب عدم تصديق تركيا وكذلك هنغاريا عليها.