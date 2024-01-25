رئيسي يعود الى طهران في ختام زيارته الى تركيا

العالم - ايران

وكان السيد رئيسي، قد وصل الى انقرة بعد ظهر الاربعاء بدعوة رسمية من الرئيس التركي.

واجرى الرئيسان الايراني والتركي محادثات ثنائية ومن ثم شاركا في الاجتماع الثامن للمجلس الأعلى للتعاون الاقتصادي بين البلدين، والذي تم التاكيد فيه على امكانية رفع مستوى التبادل التجاري الى 30 مليار دولار.

كما شارك رئيسي في اجتماع بحضور مجموعة من الناشطين الاقتصاديين الايرانيين والاتراك، تم التاكيد فيه على ضرورة مشاركتهم في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين واضفاء الطابع العملاني عليها.

وتم خلال هذه الزيارة التي اتستغرقت يوما واحدا التوقيع على 10 وثائق للتعاون بين مسؤولي البلدين.

والتقى رئيسي كذلك حشدا من الايرانيين المقيمين في تركيا، اكد خلاله على الاهمية الكبيرة لتطوير العلاقات الثقافية بين البلدين الى جانب المجال الاقتصادي.