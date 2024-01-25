ايران وتركيا توقعان 10 وثائق للتعاون بينهما

العالم - ايران

وتم توقيع هذه الوثائق خلال الاجتماع الثامن للجنة العليا للتعاون المشترك بين ايران وتركيا، الذي عقد مساء الاربعاء بانقرة، وبحضور رئيسي البلدين "السيد ابراهيم رئيسي" و"رجب طيب اردوغان".

ووقع الجانبان على وثائق شملت مجالات الثقافة والإعلام والاتصالات والنقل السككي والجوي والطاقة والاقتصاد والكهرباء ومناطق الاقتصادية الحرة.

وغادر الرئيس الايراني طهران صباح اليوم الاربعاء، باتجاه انقرة، لحضور اجتماع اللجنة العليا للتعاون المشترك بين البلدين؛ يرافقه وفد سياسي واقتصادي رفيع.

ولدى وصول السيد رئيسي والوفد المرافق له الى العاصمة التركية، استقبله "اردوغان" خلال مراسم رسمية، ومن ثم عقد الرئيسان قمة ثنائية مغلقة؛ ليبدا بعد ذلك الاجتماع الثامن للجنة التعاون العليا المشتركة بين البلدين.