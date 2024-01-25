الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤
٠٤:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة الاسلامية في العراق تستهدف ميناء أسدود

المقاومة الاسلامية في العراق تستهدف ميناء أسدود
الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم ميناء أسدود جنوب فلسطين المحتلة.

العالم - العراق

يتبع..

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

الرئيس المصري رفض تلقّي مكالمة هاتفية من نتنياهو

ايران وتركيا توقعان 10 وثائق للتعاون بينهما