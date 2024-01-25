متحدث أمريكي يكشف عن تفاصيل انهاء مهمة التحالف الدولي في العراق

العالم - العراق

وزعم المتحدث، أن تشكيل اللجنة العسكرية العليا يعكس التزام امریکا بالاستقرار في المنطقة وبسيادة العراق، مشيرا إلى أن اللجنة ستكون نقطة لمناقشة انتقال التحالف الدولي إلى علاقات أمنية ثنائية بين العراق وامريكا.

وأضاف المتحدث، أن الولايات المتحدة والعراق سيناقشان كيفية تطور المهمة وفقا لعدة عوامل، منها تهديد العصابات الخارجة عن القانون وقدرات القوات العراقية، وأكد أن الولايات المتحدة ستحتفظ بحقها في الدفاع عن نفسها خلال المحادثات.

وقالت أربعة مصادر لرويترز، يوم أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة والعراق بصدد بدء محادثات بشأن إنهاء مهمة التحالف العسكري الذي تقوده امريكا في العراق وكيفية استبداله بعلاقات ثنائية، وهي خطوة في عملية توقفت بعد بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وفي إطار وحدة الساحات استمرت المقاومة الاسلامية في العراق في استهدافها للقواعد الامريكية غير القانونية في العراق وسوريا، وقالت ان عملياتها تأتي نصرة لاهل غزة، مشيرة ان العدوان الامريكي على القوات العراقيةيأتي في سياق دعم كيان الاحتلال الاسرائيلي في حرب الإبادة التي يرتكبها في غزة.

وجدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قبل ايام دعوته لرحيل التحالف الامريكي من العراق، معتبرا أن انتهاء مهمة هذه القوات الأجنبية "ضرورة لأمن واستقرار البلاد".

كما جدد الأمين العام لمنظمة بدر ورئيس نبني هادي العامري، أمس الأربعاء، مطالبته بالتحرك الفوري لإنهاء تواجد جميع القوات الأجنبية في العراق، معتبراً إياه يشكل خطراً على أمن وسلامة العراقيين.

وقال العامري في بيان ، إننا “ندين وبشدة الجريمة النكراء التي إقترفتها القوات الأمريكية المعتدية، بإستهدافها للقوات الأمنية العراقية المتمثلة بقطعات الحشد الشعبي في كلٍ من القائم وجرف النصر، كما نجدد مطالبتنا الحكومة العراقية بالتحرك الفوري والحازم لإنهاء تواجد جميع القوات الأجنبية من العراق”.