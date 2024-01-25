جيش الاحتلال يعترف بارتفاع حصيلة جرحاه وقتلاه منذ بدء العدوان على غزة

العالم - الاحتلال

وأقر جيش الاحتلال، الأربعاء، بارتفاع إجمالي عدد جرحاه إلى 2710 منذ بدء العدوان المتواصل على غزة في السابع من الشهر ذاته، معترفا بإصابة 21 جنديا خلال الساعات الـ24 الماضية في القطاع.

واستنادا إلى معطيات جيش الاحتلال، فإن "406 جنود وضباط ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات، بينهم 40 بحالة خطيرة و259 متوسطة و107 طفيفة".

وتواصل المقاومة الفلسطينية عملياتها ضد الاحتلال الإسرائيلي، عقب مرور 111 أيام على العدوان الإسرائيلي الدموي ضد قطاع غزة، وسط استياء إسرائيلي من قدرة المقاومة على مواصلة إطلاق الرشقات الصاروخية.



وأقر جيش الاحتلال بارتفاع عدد قتلاه إلى 556 ضابطا وجنديا منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بينهم 226 قتيلا منذ بدء التوغل البري في الـ27 من الشهر ذاته.

ولليوم الـ111 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 25 ألف شهيد، فيما تجاوز عدد الجرحى حاجز الـ63 ألف مصاب بجروح مختلفة، فضلا عن الدمار الهائل في الأبنية والبنية التحتية.