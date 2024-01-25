بالفيديو: دفن شهداء في مقر الاونروا، وهذا هو السبب!!

العالم - خاص بالعالم

وافاد مراسل قناة العالم في قطاع غزة ان الاحتلال استهدف منزلا في رفح بالقرب من حي تل السلطان شرق المدينة، وانتشلت طواقم الدفاع المدني شهيدين من تحت الانقاض وعددا من الاصابات الذين تم نقلهم الى مستشفى ابو يوسف النجار شرقي محافظة رفح.

كما لم يتوقف القصف الاسرائيلي على خانيونس منذ بدأ العملية البرية، ومنذ الساعات الاولى لهذا الصباح يقوم بقصف منازل الفلسطينيين بقذاف وصواريخ المدفعية والطيران، ما ادى الى وقوع العشرات بين شهيد وجريح.

واوضح مراسلنا ان القصف الاسرائيلي استهدف تجمعا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للامم المتحدة في منطقة المواصي غرب خانيونس، وكان يؤوي اكثر من 8 آلاف نازح ما ادى الى استشهاد واصابة عدد من النازحين.

وتابع: وقد تم دفن عدد من الشهداء في داخل مقر الاونروا بسبب تعذر النقل الى خارج المبنى.

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