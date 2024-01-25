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مراسلتنا: قوات الاحتلال هدمت أضرحة الشهداء في جنين + فيديو

الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٥ بتوقيت غرينتش

جنین (العالم) 2024.01.25 – أكدت مراسلة قناة العالم في مدينة جنين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي وفي أخر اقتحامتها المتواصلة لمخيم ومدينة جنين قامت بهدم أضرحة الشهداء التي لم يكن الاحتلال قد وصلها من قبل، إلى جانب إعادة تجريف الشوارع التي تم ترميما مؤخرا.

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وفي اتصال مباشر في تمام الساعة 9 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة أشارت الزميلة راية عروق إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت اقتحاما عنيفا استمر لعدة ساعات في مدينة جنين ومحيط مخيم جنين، وأوضحت أن قوة عسكرية مدججة و معززة بعشرات الآليات والمدرعات العسكرية اقتحمت منذ الساعة 2:30 المدينة من محاور الجلمة ودوتان.

وأوضحت أن الهدف الرئيسي من هذا الاقتحام كان مواصلة سياسة العقاب الجماعي وتجريف الشوارع، وكان هناك هدم لمركز بيع الخضار والفواكة وسط الجنين، وهدم لأضرحة الشهداء التي لم يكن الاحتلال الإسرائيلي قد وصلها من قبل.. وصلها فجر اليوم ودمرها بالكامل.

قبل يومين بلدية جنين بمرافقة وزارة الأشغال والإسكان كانت تعيد تأهيل الشوارع المجرفة إلا أن الاحتلال الإسرائيلي عاد بتجريفها مرة أخرى هذا الفجر.

وفي جانب آخر أكدت مراسلتنا وقوع اشتباكات عنيفة في محيط مخيم جنين، بين المقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في محاور عديدة من مدينة جنين.

وقالت إن الاحتلال اقتحم الحي الشرقي من مدينة جنين وداهم عدة منازل وحقق ميدانياً مع المواطنين كما عاث في المنازل خرابا واعتقل عدداً من الشبان من أحياء عديدة من مدينة جنين.

واضافت: كذلك الأمر بالأمس كان هناك اقتحام عنيف في بلدة يعبد غرب جنين وبلدة عرابة، اندلعت إثرها اشتباكات مسلحة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت أنه وقبل ساعة قليلة إنسحبت آليات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة جنين ومحيط مخيمها ومن القرى والبلدات التي كانت قد اقتحمتها، ومن المتوقع بحسب المواطنين الفلسطينيين أن يكون هناك اقتحاماً ثانياً قريباً لقوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين بالتحديد، الذي يشهد منذ أكثر من عامين اقتحامات متعددة وشبه يومية خصوصا بعد السابع من أكتوبر.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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