وسط اشتباكات عنيفة..الاحتلال يداهم مدنًا وينفذ اعتقالات بالضفة

العالم - فلسطين

ففي جنين، تصدت المقاومة في جنين لاقتحام واسع لمدينة ومخيم جنين، تخللها عمليات تخريب واسعة في البنية التحتية.

وقالت كتائب القسام في جنين: إن مجاهديها وفصائل المقاومة يخوضون اشتباكًا عنيفًا مع قوات من جيش الاحتلال التي اقتحمت الحي الشرقي والمنطقة الشرقية في جنين.

وذكرت كتائب القسام: “استهدفنا جيبات وآليات الاحتلال الإسرائيلي في الحي الشرقي في جنين بالضفة الغربية بصليات مكثفة من الرصاص المبارك و بوابل من الأكواع المتفجرة محلية الصنع”.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس مدينة جنين، معززة بجرافتين، تمركزت في حي المراح وفي المنطقة الشرقية ودوار السينما وعدد آخر من أحياء مدينة جنين، ومداخل مخيم جنين.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة من آلياتها العسكرية، من جهة حاجزي “دوثان” والجلمة للمدينة، وسط اقتحام أحياء مختلفة فيها، واندلاع مواجهات.

ودمرت جرافات الاحتلال “بسطات” المواطنين في محيط دوار السينما وسط المدينة الذي جرفته، كما جرفت نصبا لشهداء، ودوار الشهيد جميل العموري، ودوار الشهيد عبد الله أبو التين على شارع الناصرة، كما أحدثت دمارا وتخريبا في منطقة البيادر بالمدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا وسط الاعتداء عليه، كما تم الاعتداء على الجريح المقعد محمد حنتولي أثناء اقتحام منزل ذويه.

وفي السياق ذاته، استهدف مقاومون تعزيزات قوات الاحتلال قرب مثلث الشهداء جنوب جنين، والمتوجهة لمدينة جنين، وأطلقت صوبها وابلا من الرصاص.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مواطنين من مدينة نابلس.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت نابلس من جهة حاجز عورتا، واعتقلت الأسير المحرر جابر الأغبر، بعدما عاثت خرابا في منزله.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب وسيم حلاوة بعد اقتحام منزله في المدينة.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيي الإرسال وعين مصباح في مدينة رام الله.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت حيي عين مصباح والإرسال في رام الله، بعشرات الآليات العسكرية، وداهمت عدة منازل.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية أم صفا شمال غرب رام الله.

وقالت مصادر محلية، إن قوة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وتجولت في عدة أحياء فيها.