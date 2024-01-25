فيديو خاص: تفاصيل جديدة عن المشادات بين نتانياهو ومجلس الحرب!

العالم - خاص بالعالم

وافاد مراسل قناة العالم ان قوات كبيرة اقتحمت مناطق المصباح وبيتونيا والبيرة، فيما قام جيش الاحتلال باطلاق النار من منطقة مستوطنات بيسيغوت ما ادى الى اصابة عدد من الفلسطينيين.

كما تم اقتحام منطقة ام صفا وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في هذه القرى الواقعة الى الغرب.

واعتبر مراسلنا ان هناك عملية يتم تنفيذها في الضفة الغربية بطريقة جديدة، من خلال وضع ابواب حديدية على كل منطقة او مدينة فلسطينية او على كل مخيم، تمكن الاحتلال من اغلاق تلك المناطق وفصلها بالكامل من خلال اغلاق البوابات.

واشار الى انه بذلك تصبح الضفة الغربية عمليا مجموعة من السجون، الى درجة ان بعض القرى الفلسطينية تصبح معزولة عن بعضها البعض رغم قصر المسافة بينها، لكن لا يستطيع الفلسطيني الانتقال بينها.

وعلى مستوى الداخل الاسرائيلي والصراع الدائر بين الحكومة والمعارضة قال مراسل قناة العالم ان هناك معارك جديدة في الداخل بين تيارين متصارعين، احدهما يعتقد بان الكيان يغرق في وحل قطاع غزة وانه لن يتمكن من تحقيق انجازات، وان قتل المدنيين لا يمكن ان يشكل انجازا وانما الانجاز هو تحقيق الاهداف المعلنة من الحرب.

واضاف مراسلنا ان ما يسمى بمجلس الحرب الاسرائيلي يشهد حالة من الاصطدام المباشر خاصة من قبل الجنرال غادي ايزنكوت الذي خرج عدة مرات منذ حادث مقتل 24 جنديا في القطاع وقال يجب وقف الحرب حتى لو كان الثمن غاليا وباهضا.

واوضح مراسلنا ان آيزنكوت يصطدم بنتانياهو وغالانت الذين يريدان النصر واستمرار العدوان، وخلاصة القول ان نهاية الحرب في قطاع غزة يعني انتهاء زمن بنيامين نتانياهو.

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