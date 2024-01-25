حماس تعلق على تصريحات نتنياهو ضد قطر

العالم - فلسطين

وقال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن "قطر تقوم بدورها السياسي النشط من أجل وقف العدوان على شعبنا وتحقيق إنجاز في ملف التبادل".

وأضاف النونو أن "التصريحات الأخيرة لقادة العدو تعكس حقيقة موقف الاحتلال الذي يعرقل التوصل لاتفاق بشأن الأسرى".

وهاجم رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، بشدة قطر في تسجيل صوتي نشرته القناة "12" العبرية، خلال لقائه بعائلات الاسرى بقطاع غزة، قائلا "أنا لا أشكر قطر لأنني أعتقد أن بإمكانها ممارسة المزيد من الضغوط على حماس".

وقال نتنياهو في التسجيل مخاطبا عائلات الاسرى: "أعتقد أن عليكم التحدث إلى قلب المجتمع الدولي من أجل ممارسة الضغط على أولئك الذين يمكنهم ممارسة الضغط، وأولهم قطر".

من جهته، استنكر ماجد محمد الأنصاري، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، بشدة التصريحات نتنياهو، بشأن الوساطة القطرية بين كيان الاحتلال الإسرائيلي وحماس.

ونشر الأنصاري تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مساء أمس الأربعاء، ذكر من خلالها أن "التصريحات المنسوبة لنتنياهو، غير مسؤولة ومعرقلة للجهود المبذولة لإنقاذ أرواح الأبرياء، ولكنها ليست مفاجئة".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة،و ما أسفر عن استشهاد أكثر من 25 ألف شخصا وأكثر من 63 ألف مصاب.