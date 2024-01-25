إعادة ترتيب البيت الفلسطيني.."فتح" تعلن اتصالات مع حماس والجهاد

العالم - فلسطين

وأضاف أن هناك اتصالات محدودة مع حركتي «حماس» و«الجهاد» بخصوص إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وتحقيق وحدة وطنية تنهي الانقسام.

وتابع: «نعم، هناك اتصالات لكن لا تسير كما يجب أن يكون عليه الحال الفلسطيني، فهناك مذكرات ومراسلات ولكن حتى اللحظة لا يوجد نتائج ملموسة».

وقال زكي: «تحقيق الوحدة الوطنية هو شرط للانتصار ومن دون الوحدة فإن كل ما يجري هو رقص في الهواء»، مشيراً إلى أن المعركة طويلة ومعقدة وصعبة مع الإسرائيليين في سبيل نيل الحقوق الفلسطينية.

وتوقع عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» اتخاذ خطوات قريباً نحو تحقيق الوحدة الفلسطينية تؤدي لنتائج عملية، لافتاً إلى أن تجربة 7 أكتوبر (تشرين الأول) «تجعل من الضروري أن لا تكون الحال كما قبلها».