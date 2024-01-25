جيش الإحتلال يجمّد لجنة التحقيق بإخفاقات 7 أكتوبر!

العالم - فلسطين

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن أعضاء اللجنة المزمع تشكيلها، ومن بينهم رئيس هيئة الأركان والوزير السابق شاؤول موفاز، لم يحصلوا بعد على كتاب تعيين أو صلاحيات.

وكان هليفي قد أبلغ وزير الأمن الكيان يوآف غالانت بنيته تشكيل لجنة تحقيق في وقت سابق من الشهر الجاري، وهو ما أثار زوبعة كبيرة داخل المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (كابينت).

وكان عدد من الوزراء في الـ"كابينت" قد هاجموا هليفي، في 4 يناير/ كانون الثاني الجاري، بسبب قراره تشكيل لجنة التحقيق، كما عبّر أعضاء الحكومة عن امتعاضهم من إمكانية تعيين موفاز، الذي لطالما وجه انتقادات لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وحزب "الليكود" الحاكم.

وبحسب "يديعوت أحرونوت"، فضّل رئيس هيئة الأركان الانتظار إلى حين انتهاء التحقيقات الداخلية في الجيش، قبل انطلاق عمل لجنة التحقيق الخارجية.