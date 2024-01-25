شركات التأمين توقف خدماتها للسفن 'الإسرائيلية' والأميركية بالبحر الأحمر

العالم - الاحتلال

ووصفت الصحيفة خطوة شركات التأمين بالمهمة والاستثنائية. وأوضحت أن توقف التأمين سيكلّف السفن الإسرائيلية مدّة أطول في الإبحار، إذ أنها تتركها أمام خيارين.

والخياريان هما: تجاوز أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح (جنوب غرب دولة جنوب إفريقيا)، وهو ما يضيف أسبوعين إضافيين على الأقل والمزيد من التكاليف إلى الرحلة من الشرق، أو استخدام موانئ التغذية في شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث سيتم تفريغ البضائع وإعادة تحميلها على متن السفن إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وقدّرت الصحيفة أن عمليات القوات المسلحة اليمنية أدت إلى قفز نسبة التأمين لعبور البحر الأحمر من 0.01%. من قيمة البضائع الموجودة على السفن في أوائل ديسمبر: كانون الأول إلى 1%.

وشرحت في هذا الإطار، أنه "إذا كانت سفينة حاويات تحمل نحو 12000 حاوية Teu (وحدة قياس تعادل حاوية 20 قدماً)، فإن قيمة البضائع تبلغ نحو 100 مليون دولار"، مؤكدةً أن التكلفة المضافة لتأمين النقل عبر البحر الأحمر هي مليون دولار.

وتؤكد صنعاء حرصها على أمن الملاحة في البحر الأحمر لكل السفن باستثناء الإسرائيلية والأميركية أو المتجهة إلى موانئ الاحتلال في فلسطين المحتلة إلى حين توقف العدوان على غزة، محذّرة واشنطن من عسكرة البحر الأحمر بعد إعلانها إنشاء "تحالف" بحري، هدفه حماية کیان الاحتلال الإسرائيلی.