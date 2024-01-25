شاهد.. القوات اليمنية تشتبك مع مدمرات أميركية في البحر الأحمر

العالم – خاص بالعالم

فما زال اليمن يواصل منع مرور أي سفينة تابعة لكيان الاحتلال او متجهة اليه عبر البحرين الأحمر والعربي، ما دام جيش الاحتلال مستمرا بقتل الشعب الفلسطيني في غزة.

وفي تطور جديد وانتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على الهجمات الأميركية البريطانية، أعلن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع الاشتباك مع عدد من المدمرات والسفن الحربية الأمريكية في خليج عدن وباب المندب أثناء قيام تلك السفن بتقديم الحماية لسفينتين تجاريتين أميركيتين.



ونتائج العملية كانت إصابة سفينة حربية أمريكية بشكل مباشر، وإجبار السفينتين التجاريتين الأميركيتين على التراجع والعودة من حيث جاءتا، كما وصلت عدد من الصواريخ اليمنية الباليستية إلى أهدافها رغم محاولة السفن الحربية اعتراضها.

شركة الشحن الدنماركية 'ميرسك' كانت قد أعلنت أن سفينتين ترفعان علم الولايات المتحدة كانتا تعبران مضيق باب المندب صوب الشمال عادتا أدراجهما بعد وقوع انفجارات قريبة منهما.

وتشغل السفينتين وحدة تابعة لشركة ميرسك في الولايات المتحدة تتولى الشحن لوزارتي الدفاع والخارجية، وهيئة المعونة الأميركية وغيرها من الوكالات الحكومية.

وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا الإسبوع الماضي عمليات عسكرية ضد اليمن، مستهدفة عددا من المدن والبلدات ردا على موقف حكومة صنعاء في مساندة الشعب الفلسطيني.

كما أعلنت تصنيف حركة أنصار الله منظمة إرهابية، متهمة إياها بتعطيل حركة الملاحة في البحر الأحمر. من جهتها شددت صنعاء على موقفها الداعم القضية الفلسطينية واستهداف السفن المتجهة الى كيان الاحتلال.

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