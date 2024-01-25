وزير إسرائيلي يُحمّل نتنياهو مسؤولية الفشل في 7 أكتوبر

العالم – خاص بالعالم

آخر هذه الخلافات كانت بخصوص قرار تشكيل لجنة تحقيق في الفشل بمواجهة عملية طوفان الاقصى، حيث قرر رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي تجميده.



وبحسب وسائل اعلام عبرية فقد كان من المفترض أن تشمل اللجنة، رئيس الأركان ووزير الحرب السابق شاؤول موفاز، والجنرالات المتقاعدون يوآف هار إيفين وأهارون زافي براكاش وسامي ترجمان.



وبسبب هذه اللجنة اعرب العديد من الوزراء في حكومة الاحتلال على رئسهم المتطرفان إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش، رفضهم لها، فيما رفض رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحزب الليكود، تعيين موفاز رئيسا للجنة.



الوزير الإسرائيلي غدعون ساعر اكد ان نتنياهو يتحمل المسؤولية الرئيسة عن الإخفاق خلال عملية طوفان الأقصى، وأضاف ان نتائج الحرب ستحدد مكانة كيان الاحتلال في المنطقة، وفي العالم لفترة طويلة جدا.



في وقت اظهرت فيه دراسة للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية تجد أن ثلاثة وخمسين فاصلةى ثمانية في المئة من جمهور كيان الاحتلال غير راضين عن اداء حكومة الحرب في التعامل مع الوضع الحالي، ويؤيد اكثر من خمسين في المئة منهم بإجراء تحقيق فوري في كيفية حدوث عملية طوفان الاقصى.



زعيم المعارضة في كيان الاحتلال يائير لبيد، هاجم حكومة نتنياهو بسبب موقفها الرافض لوقف الحرب على غزة والتفاوض على إطلاق الاسرى لدى المقاومة.



وقال لابيد خلال كلمة امام الكنيست ان كل يوم يُقتل مزيد من الجنود، والأمل في عودة الأسرى يتضاءل. واضاف الى انه كان بإمكان نتنياهو وحكومته العمل على إطلاق سراح الأسرى أولا، ثم في مرحلة ثانية احتواء لحركة حماس.



ولفت لبيد الى ان الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس وعضو المجلس غادي أيزنكوت يتخبطان في مسألة الانسحاب من حكومة الطوارئ.. ويرى الخبراء الى ان عمليات المقاومة النوعية وصمود الشعب الفلسطيني اديا الى صعود الخلافات في كيان الاحتلال وتعزيز الانقسام فيه.

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