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كاميرا العالم ترصد ما خلّفه القصف الإسرائيلي داخل مسجد عمر بن عبد العزيز برفح

الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

استهدف جيش الاحتلال الاسرائيلي خلال عدوانه المستمر على غزة أكثر من1000 مسجد من أصل 1200 مسجد في القطاع، آخرها كان استهداف مسجد عمر بن عبد العزيز في مدينة رفح ما أسفر عن سقوط شهداء و جرحى.

العالمخاص بالعالم

نقف الان فوق ركام مسجد عمر بن عبد العزيز هذا المسجد يقع في المناطق الشرقيه لمدينه رفح تحديدا في منطقة يطلق عليها منطقه المشروع.

وفي ساعات الامس دمر المسجد فوق رؤوس من كان فيه، حيث استشهد امام هذا المسجد واستشهد عدد من الاطفال الذين كانوا يلعبون بالجوار هذا المسجد.

وهنالك حالة تفقد للمقتنيات والضرر الكبير في المنازل المحيطة والمجاورة لهذا المسجد، وحتى هذه الاثناء نشاهد حجم الدمار الكبير والهائل في المسجد المكون من عده طبقات كان قد دمر بدون سابق انذار وبدون اي تحذير مسبق للسكان المجاورين لهذا المسجد، حيث ان جيش الكيان الاسرائيلي يتبع منذ الحرب استراتيجية قائمة على الاستهداف بدون انذار مسبق.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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