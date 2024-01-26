الإحتلال أمام قرارات دولية لوقف الابادة الجماعية وإدخال المساعدات

العالم – خاص بالعالم

ومن هنا من مبنى بلدية رام الله المحتلة، تابع العشرات من الفلسطينيين قرار محكمة العدل الدولية المتعلق بقضية جنوب افريقيا التي رفعتها ضد كيان الاحتلال الاسرائيلي بتهمه الاباده الجماعيه.

وأشار مراسلنا أن الجيد في القرار هو ان الدعوى قبلت ورفض الطلب الاسرائيلي برد الدعوى والان الاحتلال الاسرائيلي امام قرارات دولية تتعلق اولا بضمان ان يوقف عمليا التحريض على جرائم الابادة الجماعية، وثانيا يتعلق بموضوع ادخال المساعدات الانسانية لقطاع غزة باسرع وقت.

وبالتالي فان الاحتلال الاسرائيلي وضع في قفص الاتهام وكل الدلائل التي قدمت للمحكمة الدولية تؤكد على انه ارتكب جرائم إبادة جماعية.

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