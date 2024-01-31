إيران تدعو أمريكا للتخلي عن لغة التهديد وأن تركّزَ على الحل السياسي

العالم – خاص بالعالم

الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن بعد مشاوراته مع كبار المستشارين في البيت الأبيض أنه اتخذ قراره بشأن طريقة الرد على الهجوم واتهم إيران بالمسؤولية عن تزويد الهجوم بالأسلحة، لكنه أكد أن واشنطن لا ترغب في خوض حرب مع طهران.



وقال جو بايدن الرئيس الأميركي:"لا أعتقد أننا بحاجة إلى حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط، هذا ليس ما أسعى إليه



من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأميركية أن واشنطن سترد على الهجوم الذي استهدف قواتها في الأردن في الزمان والمكان اللذين تختارهما.

وقال المتحدث باسم البنتاغون 'بات رايدر' إن تصعيد التوتر في المنطقة لا جدوى منه، لكن واشنطن ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالحها وقواتها.

طهران التي ترى أنها المعنية في هذه التهديدات توعدت على الفور وعلى لسان قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي بالرد على اي اعتداء، مؤكدا أن بلاده لا تسعى للحرب لكنها لا تخشاها.



بدوره دعا وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان امريكا للتخلي عن لغة التهديد والوعيد، وأن تركز على الحل السياسي. وحذر واشنطن من أن رد الجمهورية الاسلامية في ظروف التهديد، سيكون حاسما وسريعا.

ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة هي الاخرى نفت قبل ذلك أن تكون واشنطن قد أرسلت رسائل الى طهران عبر وسطاء في اليومين الماضيين، مفادها أنها لا تريد حربا واسعة النطاق.

وأكدت الممثلية الإيرانية أن سياسة طهران هي الرد على أي اعتداء على أراضيها باعتبار ذلك خطا أحمر، وسيواجه بالرد المناسب.

وجدد ممثل إيران في الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني في رسالة الى مجلس الأمن أن ايران ليست مسؤولة عن اجراءات أي شخص أو مجموعة في المنطقة.

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