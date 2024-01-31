كاميرا العالم ترصد آخر مستجدات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى تجديد الاحتلال الحصار على المستشفيات وبدا اقتحامها مع التواصل الاشتباكات المسلحة بصورة عنيفة وفي جميع مناطق التوغل خاصة محافظة خان يونس وغرب مدينة غزة.

ولفت مراسلنا بوقوع استهدافات في منطقة رفح، حيث استشهد ثلاث مواطنين جراء استهداف سيارة مدنية بمنطقة ميراج شمالي مدينة رفح وجنوب قطاع غزة، بالاضافة الى ارتقاء شهيد ومصابين في قصف اسرائيلي استهدف مجموعة من الفلسطينيين في محيط مستشفى الامل في منطقة خان يونس.

ونوه مراسلنا إلى أن المناطق الغربية في خان يونس حتى هذه اللحظه تشهد اشتباكات عنيفة جدا، وتشهد دخولا اسرائيليا بريا ومجازر يرتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي واعتقالات واخلاءات قصرية يرتكبها الاحتلال، لافتا إلى قرار جيش الاحتلال لاخلاء السكان الى خارج مدينة خان يونس ، الى منطقه رفح او الى منطقه دير البلح، بالاضافة الى استشهاد سيدة مسنة (75 عاماً) وطفلة (45 يوماً) جراء انقطاع الأكسجين عن مستشفى الأمل في خانيونس الذي تعرض للحصار من قبل الاحتلال، حيث يفرض الاحتلال الحصار حاليا على مستشفيات خان يونس دون تحرك دولي أو عربي.

وفي اليوم الـ117 للعدوان على غزة، خاضت المقاومة الفلسطينية اشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في محاور عدة، في حين ارتكب الاحتلال 16 مجزرة في القطاع خلال الساعات 24 الماضية، ذهب ضحيتها 150 شهيدا ونحو 313 جريحا بحسب وزارة الصحة في غزة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...