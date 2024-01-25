مقترح إسرائيلي بجزيرة صناعية تكون وطنا بديلا للفلسطينيين

العالم – نقطة تواصل

قصف، دمار، مجازر، ابادة، تهجير، وحرمان وفقد للاحبة، ومع ذلك لا يزال قلب غزة ينبض بالحياة وبالارادة، بالتشبث بالارض، بالصمود في ارض الاجداد حتى اخر رمق، بكل ما اوتوا من قوة ايمانية وصمود ملحمي وتحدي لاشرس عدوان صهيوني.

كما استعرض البرنامج اكثر مقاطع الفيديو تداولا في منصات دول الخليج الفارسي الرقمية والتي حظيات بتفاعل كبير جدا، ولكن يبدو انها اغضبت قطعان المستوطنين والدليل استعراض ما قالته دانييلا فايس الامين العام لحركة نحالا الاستيطانية التي تحدد تاريخ 28 من يناير موعدا لبحث متطلبات المستوطنين للانتقال الى قطاع غزة.

وكان مقطع الفيديو للمستوطنين له حصته في مواقع التواصل الاجتماعي حيث علق الناشط العماني بدر العمري قائلا:" الغريب يأتيك بعد هذا الفكر الخرفان من العرب ويقولون الحل هو فقط حل الدولتين، اليهود يقولون لا يوجد حل مسمى بحل الدولتين حتى في الاحلام".

كما غرد عمان بورتال على انستغرام قائلا:" انا اقول الى العجوز الشمطاء التي قدمت من مخلفات الحرب الى بلادي فلسطين ان مقاومتنا حطمت كل افكارهم ولن يكون بهم مقام على ارضنا انهم يعيشون حلما ولا يستطيعون ان يتصوروا ان صورتهم قد تحطمت ولا مكان لها في فلسطين وعليهم البحث عن ارض اخرى ليلجاوا اليها.. على الفلسطيني التخطيط".

وألقى البرنامج الضوء على وزير الخارجية الصهيوني الذي أتى بفكرة جهنمية حيث صرح خلال اجتماع مع نظرائه الاوروبيين قائلا:" عرضنا فكرة جزيرة صناعية تكون وطنا بديلا للفلسطينيين".



هذا المقترح الاسرائيلي بالجزيرة الصناعية لتوطين ابناء غزة كوطن بديل عن ارضهم في غزة اثار الغضب في العالم والمنصات الرقمية منها منصات دول الخليج الفارسي الذين تفاعلوا على هاشتاج جزيره صناعية.

وعلق موسف بغدادي على منصة الانستغرام قائلا:" ليس غريبا هذا الاقتراح لانهم اصلا لا يعرفون مفهوم ومعنى الوطن، سوى انه يمكن صناعته، كما صنعته لهم بريطانيا زورا وكذبا ان شاء الله انتم الي حتترموا في البحر".

التفاصيل في الفيديو المرفق ...