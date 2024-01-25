مستشار الخارجية الإيرانية يلتقي مساعدة مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا

العالم – إيران

وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر مستجدات المنطقة والوضع في سوريا واستمرار عدوان الكيان الصهيوني الغاصب المدعوم من الغرب وأميركا على غزة.

وأشار كبير مستشاري وزير الخارجية الإيرانية إلى استمرار الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة قائلا إن جميع بلدان المنطقة خاصة سوريا ولبنان والعراق واليمن، تتأثر بالعدوان الصهيوني وإصرار الكيان الصهيوني والغرب على مواصلة الحرب.

وأكد خاجي أن العقوبات الغربية والأميركية الأحادية ضد الشعب السوري واستمرار اعتداءات الكيان الصهيوني على المراكز العسكرية واغتيال المستشارين العسكريين الإيرانيين المتواجدين في سوريا لمكافحة الإرهاب، يؤدي إلى المزيد من تعقيد الأوضاع في المنطقة واستمرار التدهور الامني فيها.

جدير ذكره أن خاجي التقى كذلك على هامش مؤتمر عملية آستانة ممثلي لبنان والعراق بوصفهما بلدين مراقبين وكذلك ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر كلا على انفراد وذلك لبحث أحدث التطورات في المنطقة.