العدوان على اليمن خطأ استراتيجي يؤدي إلى اتساع نطاق الحرب

العالم – إيران

وكتب أميرعبداللهيان على شبكة التواصل الاجتماعي X: خلال الكلمة التي ألقيتها في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتي ركزت فيها على فلسطين والتطورات في غرب آسيا، أكدت على ضرورة وقف الجرائم والإبادة الجماعية من قبل الصهاينة للشعب الفلسطيني في غزة ورفع الحصار عن هذه المنطقة من أجل إرسال المساعدات الإغاثية بشكل فوري.

وأضاف: إنني أعتبر الفلسطينيين بأنهم هم أصحاب القرار الرئيسيين فيما يتعلق بمستقبل فلسطين، ومن خلال انتقادي لسياسات البيت الأبيض في تقديم الدعم الشامل لكيان الفصل العنصري الصهيوني، أشرت إلى المسؤولية المهمة التي يتحملها مجلس الأمن بخصوص هذه الحالة.

وتابع أميرعبداللهيان: كما أنني بقولي إن الأمن مفهوم مترابط أوضحت أن العدوان العسكري الأميركي والبريطاني على اليمن خطأ استراتيجي لا يؤدي إلا إلى توسيع نطاق الحرب.