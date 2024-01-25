نائب وزير الخارجية الإيراني يجتمع بنظيره النرويجي

العالم – إيران

وعقدت الجولة الحادية عشرة من المشاورات السياسية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والنرويج بين نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري كني ونائب وزير الخارجية النرويجي أندرياس كرافيك.

وفي هذا اللقاء، الذي حضره ممثلو النرويج الخاصون في شؤون اليمن والشرق الأوسط، استعرض الجانبان، آخر تطورات العلاقات الثنائية، وتبادلا وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية، بما في ذلك المآسي المستمرة في غزة، والوضع في أفغانستان، والبحر الأحمر، وسبل تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون الدولي.