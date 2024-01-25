ميرسك تقر بما كانت تحمله سفينتان امريكيتان استهدفهما اليمن بالبحر الاحمر

العالم - اليمن

ويوم أمس، قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، إنّه تمَّ الاشتباك مع عدد من المدمرات والسفن الحربية الأميركية في خليجِ عدن وباب المندب.

وأكد سريع أنّ نتائج الاشتباك، كانت "إصابة سفينة حربية أميركية إصابة مباشرة، وإجبار سفينتين تجاريتين أميركيتين على التراجع والعودة".

وأضاف أنّه "من نتائج الاشتباك وصول عدد من صواريخِنا الباليستية إلى أهدافها، رغم محاولة السفن الحربية اعتراضَها".

ويوم أمس، جدّد مجلس الشورى اليمني في صنعاء، رفض سياسة العدوان الأميركي البريطاني التضليلية لحقيقة ما يجري في البحر الأحمر وبحر العرب واستمرار عدوانه على المدن اليمنية.

وشدّدت صنعاء مراراً على حرية الملاحة البحرية لجميع سفن العالم، "ما عدا السفن الإسرائيلية، أو تلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة"، وأضيف مؤخراً استهداف السفن الأميركية بسبب العدوان الأميركي على اليمن.