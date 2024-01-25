"المحامين الدولية" بهولندا: سنقدم 25 فصلا من الأدلة لجرائم الاحتلال في غزة

العالم-اوروبا

وأضافت خلال مؤتمر صحفي لها اليوم الخميس، أن ممثلي الهيئة التقوا مكتبين في المحكمة الجنائية الدولية بشأن ملف فلسطين، وأن الهيئة تعمل على متابعة كل انتهاكات الكرامة بحق الفلسطينيين في غزة وخصصنا فصلا بشأن المعتقلين.

وتابعت أن المسار القضائي يشمل مراحل عدة تتضمن تقديم 25 فصلا من الأدلة والوثائق المرتبطة بما يجري في غزة، وأن اللجنة تعمل على متابعة كل انتهاكات الكرامة بحق الفلسطينيين في غزة، وتم تخصيص فصل بشأن المعتقلين من غزة.

وأكدت لجنة المحامين الدولية في هولندا، تواصلهم مع مكتبين في المحكمة الجنائية الدولية بشأن ملف فلسطين.

ولفتت إلى أنها عملت جاهدة على الربط بين العمل الذي يجري على مستوى الولايتين القضائيتين في لاهاي، معلقة: "بتنا نتحدث عن وجود ولاية قضائية مستقلة نصرة للشعب الفلسطيني رغم الضغوط السياسية على المحكمة الجنائية".

وأشارت إلى أنها لم تشهد يومًا حملة عسكرية مكثفة وممنهجة بهذا المستوى لتدمير معيشة المدنيين في غزة، مضيفة أنه لا بد أن يمثل كيان الاحتلال الإسرائيلي كجهة متهمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.

وأوضحت اللجنة أن المختلف في الدعوى اليوم أنها مرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية ذات الولاية القضائية المستقلة، مشيرة إلى أنها تقدمت بـ15 ملفًا اليوم حول انتهاكات الاحتلال في غزة تشمل الضحايا المدنيين ومعاملة المعتقلين.

جدير بالذكر أنه خلال الساعات الماضية، استشهد 20 فلسطينيا بقطاع غزة وأصيب 105 آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف المواطنين الفلسطينيين حال انتظارهم الحصول على المساعدات الإنسانية بدوار الكويت في غزة.

وسائل إعلام فلسطينية، أشارت إلى أنه تم نقل الجرحى إلى مستشفيات رفح ودير البلح جنوب القطاع لتلقي العلاج اللازم، فيما تواصل الأطقم الطبية مساعي انتشال جثامين القتلى.