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في سابقة نوعية.. اسوار اسطنبول التاريخية تتزين بصورة الحوثي

في سابقة نوعية.. اسوار اسطنبول التاريخية تتزين بصورة الحوثي
الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

علقت على أسوار إسطنبول في تركيا صورة ضخمة لقائد حركة انصار الله عبد الملك بدرالدين الحوثي بعد تصدرت الحركة حديث الرأي العام نتيجة استهدافها سفنا متوجهة إلى كيان الاحتلال الاسرائيلي عبر مياه البحر الأحمر.

العالم - اليمن

وكانت حركة انصار الله في اليمن قد شرعت خلال الأسابيع الماضية في استهداف السفن المتجهة إلى الاحتلال عبر البحر الأحمر في محاولة منها لتوجيه أنظار العالم إلى المجازر التي ينفذها الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

ولاقت الصورة الملتقطة في منطقة أدرنه كابي رواجا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا. وحملت الصورة عبارات "جميعنا اليمن" و"متطوعو القدس".

وفي حالة مشابهة جرت في منتصف نوفمبر الماضي، قامت مجموعة من الأتراك برفع صورة ضخمة للمتحدث العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، على أسوار قلعة أثرية في مدينة دياربكر، غير أن الصورة تمت إزالتها بعد فترة قصيرة بحجة أن القلعة مدرجة ضمن قائمة اليونيسكو للتراث العالمي.

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