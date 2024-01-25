في سابقة نوعية.. اسوار اسطنبول التاريخية تتزين بصورة الحوثي

العالم - اليمن

وكانت حركة انصار الله في اليمن قد شرعت خلال الأسابيع الماضية في استهداف السفن المتجهة إلى الاحتلال عبر البحر الأحمر في محاولة منها لتوجيه أنظار العالم إلى المجازر التي ينفذها الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

ولاقت الصورة الملتقطة في منطقة أدرنه كابي رواجا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا. وحملت الصورة عبارات "جميعنا اليمن" و"متطوعو القدس".

وفي حالة مشابهة جرت في منتصف نوفمبر الماضي، قامت مجموعة من الأتراك برفع صورة ضخمة للمتحدث العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، على أسوار قلعة أثرية في مدينة دياربكر، غير أن الصورة تمت إزالتها بعد فترة قصيرة بحجة أن القلعة مدرجة ضمن قائمة اليونيسكو للتراث العالمي.