الاحتلال يرتكب مجزرة بحق مدنيين كانوا ينتظرون مساعدات.. والاورومتوسطي يعلق

العالم-فلسطين

واضاف المرصد الحقوقي ان المدنييين في غزة يدفعون ثمنًا فادحًا لتجاهل المجتمع الدولي ومؤسساته نداءات وقف قتل الجوعى الذين ينتظرون الإمدادات الإنسانية.

واضاف المرصد في بيانه ان جيش الاحتلال يتعمد إحداث مظاهر الفوضى عبر استهداف المسؤولين عن تنظيم توزيع الإمدادات الإنسانية في قطاع غزة وبالتالي منع وصولها إلى مستحقيها.

وتابع: ما يجري خلال انتظار المساعدات شرقي وغربي غزة يعد تعبيرًا صارخًا عن عجز المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة عن ضمان آليات مناسبة لإيصال المساعدات للسكان.

وصرح المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: نحمل الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية المسؤولية عن القصور والعجز في توصيل المساعدات الإنسانية بشكل لائق ومناسب لمئات آلاف السكان الذين يعانون التجويع.

واكد سبق أن وثقنا يومي 11 و22 من يناير/ كانون الثاني الجاري استهداف جيش الاحتلال المدنيين في غزة خلال انتظارهم استلام مساعدات ما أسفر عن استشهاد أكثر من 55 شخصًا وإصابة العشرات.

وفي السياق اعلنت حركة الجهاد الإسلامي ان الجريمة البشعة التي إرتكبها الاحتلال باستهداف آلاف المواطنين أثناء إنتظارهم المساعدات هي دليل آخر على الإبادة الجماعية.

وارتكبت قوات الاحتلال الصهيوني مجزرة جديدة بحق مدنيين ظهر اليوم جنوبي مدينة غزة، ما ادى الى استشهاد وإصابة العشرات حتى الآن.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن الاحتلال ارتكب مجزرة بحق آلاف الأفواه الجائعة التي كانت تنتظر حصولها على مساعدات قرب مفترق دوار الكويت جنوبي مدينة غزة.

وصرّح المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، بأن هذه “المجزرة أسفرت عن استشهاد 20 فلسطينيًّا وإصابة 150 آخرين، مبيّنًا أن عدد الضحايا مرشح للزيادة نتيجة عشرات الإصابات الخطيرة التي وصلت لمجمع الشفاء الطبي بغزة، والذي يفتقر للإمكانات الطبية.