تشييع مهيب لشهيد الحشد الشبعي.. والنجباء تتوعد الامريكان بمرحلة كسر العظم

العالم - العراق

وغرد الامين العام لحركة النجباء الشيخ الأمين اكرم الكعبي قائلاً: ان المقاومة الإسلامية وصلت إلى مرحلة كسر المراحل. إعلان جدولة الانسحاب خدعة ينبغي إن لا يقع الشرفاء بحبائل غدرها.

وكانت المقاومة الاسلامية– حركة النجباء اصدرت بياناً يوم امس الأربعاء، دانت فيه استهداف الحشد الشعبي العراقي من قبل القوات الاميركية.

واعتبرت حركة النجباء ان "اعتداء جديد وانتهاك آخر للسيادة ترتكبه عرابة الشر في العالم امريكا يستهدف ابناء العراق من منتسبي الحشد الشعبي في القائم وجرف النصر ويسفر عن استشهاد عدد منهم وجرح آخرين"، ومؤكدة بان الرد على هذا العدوان بإذن الله سيكون قويا وسريعا ومباغتا.

وأضاف البيان : إن تكرار هذه الانتهاكات الصارخة لأمن واستقرار البلاد، إنما يضع مسؤولية وطنية واخلاقية على الحكومة العراقية بضرورة اتخاذ خطوات أكثر جدية لوقف هذه الاعتداءات ومن ثم العمل على تجريم مرتكبيها ومحاسبتهم.