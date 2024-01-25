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بقيمة 1.7 مليار دولار..

التبادل التجاري بين إيران وألمانيا يسجل 441 ألف طن

التبادل التجاري بين إيران وألمانيا يسجل 441 ألف طن
الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٦ بتوقيت غرينتش

أظهرت بيانات مصلحة الجمارك الإيرانية، تسجيل التبادل التجاري مع ألمانيا 441 الف طن بقيمة 1.719 مليار دولار خلال تسعة أشهر.

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وأوضحت البيانات أن صادرات إيران إلى ألمانيا بلغت 17 الف طن بقيمة 119 مليون دولار بانخفاض كمّي 19.3 بالمئة وزيادة سعرية 8.55 بالمئة في الشهور التسعة الأولى من السنة المالية الجارية فترة 21 مارس/آذار حتى 21 ديسمبر/كانون الاول 2023.

بالمقابل ذكرت البيانات أن واردات إيران من ألمانيا في الشهور التسعة المذكورة، سجلت 424 الف طن بقيمة 1.6 مليار دولار، بانخفاض كمّي 36.79 بالمئة وزيادة سعرية 19.72 بالمئة.

ولفتت إلى أن غالبية الصادرات الإيرانية إلى ألمانيا تمت عبر جمارك غرب طهران، وأكثر الواردات جاءت عبر ميناء الشهيد رجائي في بندرعباس جنوب البلاد.

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