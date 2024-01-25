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جيلاني: زيارة وزير الخارجية الإيراني خطوة لترسيخ التعاون ضد الإرهاب

جيلاني: زيارة وزير الخارجية الإيراني خطوة لترسيخ التعاون ضد الإرهاب
الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ - ٠٤:١٤ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الباكستاني جليل عباس جيلاني اليوم الخميس أن الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان إلى إسلام آباد، تعد خطوة على طريق ترسيخ التعاون بين البلدين الجارين ضد الإرهاب.

العالمإيران

وأضاف جيلاني على هامش المؤتمر الدولي لأزمة المياه في إسلام آباد، أن بلاده تقيم علاقات وثيقة وأخوية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأوضح أنه وجه الأسبوع الماضي دعوة إلى نظيره الإيراني لزيارة باكستان قائلا إن البلدين سيستفيدان من هذه الفرصة للمزيد من تعزيز العلاقات الثنائية.

وأكد أن إسلام آباد تتطلع إلى نتائج هذه الزيارة لتمتين التعاون الثنائي لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب.

وتابع أن العلاقات بين إيران وباكستان وثيقة في المجالات المختلفة معربا عن ارتياحه للزيارة المقبلة للوزير أميرعبداللهيان إلى إسلام آباد.

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