أمريكا وبريطانيا تفرضان عقوبات جائرة على أربعة قادة عسكريين يمنيين

العالم- اليمن

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان: ان العقوبات تستهدف أربعة أفراد دعموا هجمات اليمنية الأخيرة ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، بما في ذلك احتجاز أطقم السفن. وبالتزامن تفرض المملكة المتحدة أيضا عقوبات على هذه الشخصيات الرئيسية في القوات المسلحة اليمنية.

وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن العقوبات شملت كلا من "محمد العاطفي، وزير الدفاع اليمني، و اللواء الركن محمد فضل عبد النبي، قائد القوات البحرية بحري، ومحمد علي القادري، قائد قوات الدفاع الساحلي ومدير كلية البحرية ومحمد أحمد الطالبي، مدير المشتريات وزارة الدفاع اليمنية".

وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا الإسبوع الماضي عمليات عسكرية ضد اليمن، مستهدفة عددا من المدن والبلدات ردا على موقف حكومة صنعاء في مساندة الشعب الفلسطيني من خلال منعها مرور أي سفينة تابعة لكيان الاحتلال او متجهة اليه عبر البحرين الأحمر والعربي، ما دام جيش الاحتلال مستمرا بقتل الشعب الفلسطيني في غزة.