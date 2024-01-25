العالم - فلسطين

ووصفت حماس استهداف هؤلاء المدنيين بجريمة حرب مروعة، وقالت إن تكرار هذه الجرائم يعبر عن استخفاف الاحتلال بحياة البشر والقوانين الدولية، معتبرة أن هذه القوانين تنتهك بضوء أخضر أميركي.

ودعت حركة حماس الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها من خلال اتخاذ مواقف حازمة لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.

وارتكبت قوات الاحتلال الصهيوني “مجزرة” جديدة بحق مدنيين ظهر اليوم الخميس جنوبي مدينة غزة، واستشهد وإصيب العشرات حتى الآن.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، وارتقى فيه حتى الأربعاء، “25 ألفا و700 شهيد و63 ألفا و740 مصابا معظمهم أطفال ونساء”، بحسب وزارة الصحة في غزة.