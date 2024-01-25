حريق يندلع بمستشفى غاندي في طهران + فيديو

العالم – إيران

وقال جلال مالكي لوكالة فارس: بحسب التقارير الأولية فإن الحريق كان في معظمه في واجهة مبنى المستشفى.

واضاف: إن الحريق اندلع في الواجهة وامتد إلى بعض الطوابق.

وتابع: تم إرسال سيارات من 8 مراكز إطفاء إلى منطقة الحادث ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو وفيات محتملة حتى الآن.

وتابع: لا نعرف حتى الآن من أي جزء بدأ الحريق وسنعلن عن التفاصيل في وقت لاحق.

رئيس مستشفى غاندي: نقوم بإخلاء المستشفى

وعن الحريق، قال رئيس مستشفى غاندي إن هناك حريقاً اندلع في الجانب الشرقي من المستشفى، إلا أننا لم نتلق حتى الآن أي أنباء عن وقوع إصابات في صفوف المرضى.

الاعلان لاحقا عن تفاصيل الحريق

وقال إسماعيلي توكلي، رئيس منظمة الطوارئ في طهران، عن تفاصيل حريق مستشفى غاندي: تم إرسال حافلتي إسعاف و4 سيارات إسعاف إلى مستشفى غاندي.

واضاف إن إدارة الطوارئ في محافظة طهران متواجدة في مكان الحادث، وقال إنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الحادث.

*مبنى المستشفى لم ينهار

وقال قدرت الله محمدي، رئيس إدارة الإطفاء، للاعلام إننا نقوم بعملية الاطفاء وتم نشر فرق الاطفاء لهذا الغرض.

وبين أن المبنى لم ينهار، وقال: لم يعرف بعد عدد المصابين، وان رجال الإطفاء دخلوا المبنى.