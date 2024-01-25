قيادي بحماس يكشف موقف الحركة الاخير ويفضح مراوغات نتنياهو

العالم - فلسطين

واعتبر حمدان القيادي مخططات الاحتلال لإنشاء حزام أمني على حدود القطاع بأنها جريمة واعتداء صارخ على الارض الفلسطينية، مؤكداً ان حماس تفتخر بالمقاومة الباسلة خاصة كتائب القسام وسرايا القدس.

وقال ان الاهالي في غزة يواصلون ملحمة الصمود والثبات، وقد اثبتت المقاومة مجددا أنها تمضي نحو تحقيق نصر مبين ضد العدوان.

كما نوه حمدان، بان المجرم الفاشل نتنياهو يتوهم أنه سيحقق شيئا من أهدافه ومخططات حربه لكنه خاب وخسر، وشدد على ان موقف الاحتلال يعبر عن التهرب من جهود وقف العدوان ويظهر ازمة جيشه المهزوم، مشيراً الى ان التهجم المتواصل من قبل نتنياهو على الدول العربية وآخرها على قطر يعبر عن الفشل السياسي الذي يعاني منه الاحتلال.

واكد حمدان ان حركة حماس تتابع مداولات محكمة العدل الدولية لوقف ابادة الشعب الفلسطيني، وفي حال صدور قرار عن المحكمة بوقف اطلاق النار فان الحركة ستلتزم بذلك ما التزم الاحتلال به.

ودعا الى تكثيف رفع شكاوى جنالئية ضد كل مسؤولي الصهاينة في الدول والعواصم التي يزورونها. واضاف، ان الاتفاق على صفقة كاملة لتبادل الاسرى لن يتم الا بوقف العدوان على شعبنا. كما اكد ان حماس تتعامل بكل جدية مع اقتراحات وافكار الوسطاء حول وقف الحرب وقفاً كاملاً وتبادل تبادلاً شاملاً.

كما دعا جماهير الامة العربية والاسلامية الى مواصلة وتصعيد كل الجهود والتحرك في كل الدول نصرة للشعب الفلسطيني ودعماً لحقوقه.

ووجه القيادي في حماس التحية لحركة أنصار الله وقيادتها على ما تقوم به من جهد كبير في دعم الشعب الفلسطيني وصموده ومقاومته.

واعتبر حركة حماس مكون اصيل من مكونات الشعب الفلسطيني، وان هذا الشعب هو صاحب الكلمة الوحيدة في اختيار قيادته ومستقبله.