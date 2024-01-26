سقوط مئات الشهداء والجرحى بارتكاب الإحتلال19مجزرة خلال ساعات

العالم – خاص بالعالم

وزارة الصحة بغزة أعلنت أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب خلال الساعات الماضية نحو تسع عشرة مجزرة ضد العائلات في القطاع راح ضحيتها أكثر من 183 شهيدا ونحو377 إصابة.

وأشارت الوزارة الى أن أعداد من الضحايا لازال تحت الركام وفي الطرقات بسبب منع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني اليهم محذرة من أن نحو600 ألف فلسطيني شمال غزة يتعرضون للموت نتيجة المجاعة وانتشار الأمراض والقصف الإسرائلي.

وأكد المتحدث بإسم وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال الاسرائيلي يتعمد سياسة التجويع وشل قدرات مجمع ناصر الطبي ومستشفى الامل بخانيونس الذين يحتضنان مئات الكوادر الصحية والمرضى وآلاف الأسر النازحة من خلال الحصار والاستهداف ومنع حركة الاسعاف مشيرا الى نفاد تام للطعام وادوية التخدير والمسكنات نتيجة الحصار المطبق عليهما لليوم الخامس.

قوات الاحتلال استهدفت بنيرانها جباليا البلد ومحيط الدوار الغربي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة ومنازل الفلسطينيين في دير البلح وسط القطاع. وأطلقت آلياتها النار تجاه مواطنين تجمعوا بمنطقة دوار الكويت بانتظار وصول أي مساعدات لمدينة غزة.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن قصف مدفعي 'إسرائيلي متكرر استهدف منازل المواطنين في حي الأمل غرب خانيونس لافتا الى تطاير الشظايا داخل مستشفى الأمل.

بلدية غزة أعلنت أن قوات الاحتلال دمرت محطة الصرف الصحي في حي الزيتون والتي تخدم نحو مئة وثمانين ألف نسمة في مناطق شرق المدينة محذرة من خطر كبير يتهدد المناطق المجاورة للمحطة ومن كارثة صحية وبيئية كبيرة بسبب استمرار فيضان مياه الصرف الصحي.

وطالبت البلدية المنظمات الدولية للتدخل العاجل وإنقاذ الأوضاع في مدينة غزة مؤكدة تفاقم الظروف الصحية والبيئية ترديا بسبب استمرار العدوان وقطع ونفاد الوقود وتدمير الاحتلال لمرافق المياه والصرف الصحي والبنية التحتية في المدينة.

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