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عبدالسلام يبحث في موسكو مع بوغدانوف الأوضاع بالمنطقة

عبدالسلام يبحث في موسكو مع بوغدانوف الأوضاع بالمنطقة
الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

التقى رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبدالسلام اليوم في موسكو نائب وزير الخارجية الروسي - الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف.

العالم-الیمن

وجرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع في المنطقة، خاصة ما يجري في غزة من جرائم إبادة جماعية مدانة ومرفوضة، وضرورة تكثيف الجهود الدولية للضغط على أمريكا وكيان الاحتلال الإسرائيلي لوقفها.

وتطرق اللقاء، إلى آخر تطورات التفاوض والنقاش مع المملكة العربية السعودية بوساطة سلطنة عمان الشقيقة بشأن تطورات العملية السياسية اليمنية.

وفي اللقاء قدّم رئيس الوفد الوطني المفاوض، توضيحاً عن موقف اليمن المساند لغزة وما تعرض له من عدوان أمريكي بريطاني حمايةً لكيان الاحتلال الإسرائيلي.

وقال " كان الأولى بأمريكا وقف العدوان على قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إليه لا الذهاب نحو عسكرة البحر الأحمر".

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