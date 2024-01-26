شاهد ما مصير قرار محكمة لاهاي الصادر ضد كيان الإحتلال الإسرائيلي

العالم – خاص بالعالم

وأشار آقبيق إلى أن الانتصار الأول يتمثل بقبول الدعوى من حيث الشكل، حيث ان محكمة العدل الدولية ستنظر في هذه الدعوى ونعلم ان النظر بهذه الدعوى يكون على مرحلتين، المرحلة الاولى، استجابه للمادة 41 من نظامها الداخلي ينص على أن تتخذ اجراءات وتدابير مؤقتة ضد الكيان من اجل وقف هذا النزاع، ومن اجل الالتزام بتطبيق اتفاقية منع الابادة الجماعية، حيث تم الاستماع الى الحيثيات التي ادلت بها القاضية، وبانها تستند الى المادة/1/ في ان جميع الدول المنضمة الى هذه الاتفاقية تتعهد بقمعها ومنع ارتكابها وان هذا المبرر القانوني الذي استندت إليه دولة جنوب افريقيا مشكورة وتقدمت بهذه الدعوى الموثقة مع الملف الكامل المكون من 700 صفحة ومن خلال تصريحات الصهاينة تم ضمها الى الوثائق لتقديمها للمنظمات الدولية، موضحة موقفها عما يحصل في غزة.

ولفت آقبيق أننا اليوم أمام انتصار آخر وهو الانتصار الثاني بعد قبول الدعوى هو صدور قرار باتخاذ تدابير مؤقتة وفقا للماده 41 من النظام الداخلي، وهذا القرار كما جاء في الماده 94 من ميثاق الامم المتحدة والذي ذكر محكمة العدل الدولية في المادة/ 92/ على أنها المحكمة الرئيسية وبأن نظامها الداخلي هو جزء من ميثاق الأمم المتحدة، ثم الماده 94 التي تتحدث أن ما ستتخذه المحكمة على جميع الدول ان تلتزم بقرارها، وفي حال امتنعت دولة عن تنفيذ قرارها، يحال الموضوع الى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ التدابير القانونية.

وكانت قد قالت محكمة العدل الدولية إن لديها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد "إسرائيل".

وأضافت المحكمة في جلسة إعلان قرارها بشأن قبول الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا، إن لبريتوريا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب"إسرائيل" بردها، وأكدت المحكمة:"لن نرفض قضية الإبادة الجماعية ضد"إسرائيل".

وقالت إنها أخذت بالاعتبار تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين، مشيرة إلى أن بعض الحقوق التي تسعى جنوب أفريقيا إلى الحصول عليها منطقية.

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