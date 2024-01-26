سفيرة فلسطين تكشف للعالم تفاصيل حضور وفد فلسطيني بمحكمة العدل الدولية

العالم – خاص بالعالم

وأشارت جرار في حوار مباشر مع قناة العالم الإخبارية إلى أنه تم الترحيب الخطوة التي اتخذتها جنوب أفريقيا بمقاضاة كيان الاحتلال عن جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها في قطاع غزة.

ونوهت جرار إلى أنه عندما تمت المرافعات الاسبوع الماضي تم الترحيب بالمرافعات التي كانت رائعه من ناحية الجوهر والشكل، وان الموقف الرسمي الفلسطيني هو موقف مرحب دائما بأي خطوة يقوم بها أي طرف ثالث خاصة محكمه العدل الدولية، لانها محكمه القانون الدولي الاولى في العالم، وان قراراتها ملزمة.

ولفتت جرار بتوجه وفد فلسطيني من وزاره الخارجية الفلسطينية الى محكمة لاهاي موجود حاليا هناك وان وزيرة خارجية جنوب افريقيا تترأس الوفد الجنوب افريقي ونحن ننتظر ونتمنى ومتفائلين بنتائج ايجابية التي تصدر من قبل محكمة العدل الدولية.

وقالت جراران جنوب افريقيا قد قدمت مجموعة من الاجراءات الاحترازية التي طالبت بها خلال الدعوى كون الوضع الحالي في غزة لم يتغير، حيث انه من تاريخ السابع من اكتوبر وحتى الان كانت هنالك حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني يشنها كيان الاحتلال الاسرائيلي، وبالتالي فقد وضعت هنالك مجموعة من الاجراءات الاحترازية التي تطلب من المحكمة النظر بها واتخاذ قرار بشأنها.

وأضافت جرار أن من اهم الاجراءات بالنسبة لنا وبالنسبة للعالم وللشعب الفلسطيني هي الوقف الفوري للعمليات العسكرية الاسرائيلية باعتبارها عملية غير قانونية ومن ثم فتح المعابر ومجموعة اخرى من الطلبات، متمنية ان يكون القرار لصالح الوقف الفوري لاطلاق النار، لان ذلك هو الاساس، وفتح المعابر وبقية القرارات الاخرى ولكن نحن لا نعلم تركيبة المحكمة كيف سيتم اتخاذ القرار فيها وحول الضغوط السياسية والضغوط التي تمت ممارستها ربما على القضاة او على المحكمة ولا نستطيع الافتاء بهذا الموضوع قبل صدور القرار، ولكن نتمنى ان يتم اصدار قرارا باتجاه الوقف الفوري للعملية العسكرية ويعتبر هذا القرار ملزما لكيان الاحتلال.

واوضحت جرار ان الدعوى المقامة مقسمة الى شقين، الشق الاول يتمثل باصدار اجراءات احترازية سريعة، لان الوضع القائم هو وضع حرب إبادة، وهنالك شق اخر ياخذ وقتا اطول ربما سنة او سنتين من اجل اثبات ان ما تم في غزة، وهو فعلا عملية ابادة جماعية، وبالتالي هنالك شقين مختلفين.

وستصدر محكمة العدل الدولية اليوم قرارها بشأن التدابير المؤقتة في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد كيان الاحتلال الاسرائيلي، بتهمة ارتكاب جريمة إبادة جماعية في غزة.

وتعهدت حركة حماس بالالتزام بوقف إطلاق النار مع كيان الاحتلال في غزة، اذا قضت محكمة بذلك، والتزم الاحتلال بالشيء نفسه.

في المقابل، عقد رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو اجتماعا تشاوريا لبحث سيناريوهات قرار المحكمة المرتقب.

من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية الاميركية أنه لا أساس للاتهامات بارتكاب الاحتلال الاسرائيلي إبادة جماعية، مشيرة الى أنها لن تستبق قرار المحكمة.

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