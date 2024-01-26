اليمنيون يباركون عمليات القوات اليمنية بالبحر الأحمر ويدعون لتوسيعها

العالم – خاص بالعالم

فصنعاء ام الرجال ومنبع الاحرار، وبجانبها عدد من المحافظات اليمنية، لن يخذلوا فلسطين كما لن يخذلوا القائد، في الأخذ بدموع الثكالى الذين خذلهم الضمير العربي والنفاق العالمي.

وقال محمد عياش قحيم محافظ الحديدة:" هذه المسيرات تؤكد اننا مستمرون لمناصره الاقصى الشريف وأن أرواحنا وأبناءنا وبيوتنا فداء لفلسطين وأهل فلسطين ولن نتراجع وسنمنع أي سفينة اسرائيلية او أي سفينه تتجه الىى"إسرائيل" وما زلنا على موقفنا حتى نلقى الله سبحانه وتعالى".



منذ أكثر من سبعين عاماً والعالم العربي والاسلامي، يتفرج صامتاً على فلسطين المذبوحة من العنق الى العنق، ولم تجبرهم تلك الدماء والأشلاء على النهوض بكرامتهم، واستنهاض عروبتهم المسلوبة أمريكياً بل قل صهيوناً، حتى نهض الشعب اليمني الصامد، الذي دمرته طائرات تحمل على اجنحتها كلمات التوحيد، ولكنها ترفض رفعها في وجه الكيان الصهيوني.

وقال يحيى عباس شرف الدين قائد في القوات البحرية اليمنية:"بريطانيا شاركت في العدوان على اليمن ولن تكونوا بمنأى عن استهداف القوات البحرية والطيران مسير والقوات الصاروخية وهذه رسالة لكل من يعتدي على الشعب اليمني وهي رسالة واضحة".



الإشتباك الأكبر مع العدو الأمريكي في عمق البحر الاحمر، نقطة تحول في مسار المعركة المقدسة، باركتها الحشود الجماهيرية في مختلف الساحات اليمنية، ودعت لتوسيعها الى أكبر من ذلك لردع الاجرام الصهيوني.

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