القسام تستهدف آليات الإحتلال بقذائف الياسين 105 بتل الهوى

العالم – خاص بالعالم

فقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وجنديين، واصابة خمسة آخرين بجروح خطرة في شمال وجنوب غزة خلال الساعات الماضية.وكان جيش الاحتلال قد أقر أمس باصابة ستة وعشرين عسكريا في القطاع.

ميدانيا أعلنت كتائب القسام استهدافها دبابة اسرائيلية من نوع ميركافا وجرافة عسكرية بقذيفتي الياسين 105 في تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.

بدروها أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي قصفها تجمعا لجنود وآليات الاحتلال في محيط الحي النمساوي غرب خانيونس بقذائف الهاون هذا الى جانب تمكن قواتها من تفجير دبابة إسرائيلية بعبوة ثاقب - برميلية في محيط جورة العقاد بخانيونس.

في حين يخوض مجاهديها اشتباكات ضارية مع جيش الاحتلال بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع في منطقة 'العرايشية' ومنطقة 'بطن السمين' غربي وجنوب غربي خانيونس.

من جانبها اعلنت كتائب شهداء الاقصى التابعة لحركة فتح قصف تجمع لجنود الاحتلال وآلياته بقذائف الهاون وصواريخ الأقصى قصيرة المدى غربي مدينة خانيونس وسط اشتباكات عنيفة يخوضها مجاهدوها بالأسلحة الرشاشة وقذائف أر بي جي مع جنود وآليات الاحتلال، في محاور التقدم جنوب غربي المدينة.

من ناحيتها اعلنت كتائب المقاومة الوطنية قصف تجمعا لآليات الاحتلال المتوغلة في محور التقدم بتل الهوا غربي مدينة غزة، بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل.

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