ردود فعل الداخل الإسرائيلي مع هدنة محتملة مع المقاومة الفلسطينية

العالم – خاص بالعالم

واشار مراسلنا الى ان هناك جبهتين في الشارع الاسرائيلي جبهة تطالب باستمرار هذه الحرب بسبب الارواح التي تسقط لابد ان يكون هنالك احراز تقدم وانجازات. وجبهة اخرى تضغط على المستوى السياسي والامني وهي جبهة وقف اطلاق النار تابعه لذوي المحتجزين والاسرى الاسرائيليبين.

ولفت مراسلنا إلى أنه وقبل قليل انتهى اجتماع رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مع ممثلين من عائلات الاسرى، مؤكدا لهم وجود جهود لاطلاق وتحرير المختطفين وفق تعبيرهم ولكنه يحافظ على السرية لحين اكتمال هذه الجهود في اشاره الى الجهود المبذولة لاتمام صفقة التبادل على ثلاثه مراحل.

وكان قد كشف مصدر في حركة "حماس"، أمس الثلاثاء، عن وجود "تقدم في مفاوضات وقف اطلاق النار، على أن تكون هذه مقدمة لنقاط أخرى أبرزها وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والشروع في صفقات تبادل للأسرى بين حكومة الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في غزة".



وقال المصدر ، إن "حماس تريد إنهاء العدوان وعدم عودة الاحتلال إليه تحت أي ظرف"، مؤكدا أنه "لا هدن مؤقتة".



وأضاف أن "هناك تقدما نسبيا، لكن من الصعب القول إن الأمور في نهايتها، فقد وصلتنا الورقة الجديدة وهي في مرحلة النقاش الداخلي الآن".

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