مظاهرات حاشدة في الأردن للضغط على الأنظمة العربية بكسر الحصار على غزة

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ووجه المحتجون رسائل الأنظمة العربية بعدم الرضوخ للقرارات الأمريكية التي باتت بشكل علني تدعم الكيان في حربه بكل الأشكال الممكنة وضرورة كسر الحصار على قطاع غزة من خلال فتح معبر رفح البري الذي يربط غزة بمصر وادخال المساعدات الانسانية دون قيد أو شرط.

وقال سالم الفلاحات امين عام الحزب الإشتراكي والانقاذ: نؤكد هذه الحقيقه للاسف والتي لا زالت الانظمه العربية الرسمية مصرة عليها انها تنفذ الاوامر الامريكية علينا بايدينا نحن العرب وهم يحكمون الشعوب العربية، اليوم امريكا مستمرة بالتصدير المجاني للاحتلال للطائرات المتطورة والمتطورة جدا والمتناسبة مع المعركة في غزة والتي تريد ان تستخرج المجاهدين والمقاتلين من باطن الارض في غزة فهي لتقود معركة الارهاب، هي رأس الارهاب امريكا جمعت حولها الدول الكبرى وفي مقدمتها دوله العدو الصهيوني زرعتها في ارضنا لتقتلع الشعوب العربية كما ستقتلع الانظمة العربية اذا بقيت على هذه الحاله وطالما اقتلعت انظمة عربية كانت موالية لها فلما استنفذت اغراضها نزعتها واخرجتها وذهبت ذهاب الرياح.

وطالب المتظاهرون بضرورة ان يكون هناك تحرك دولي فوري لوقف الحرب المستعرة التي تشنها عصابات الاحتلال الصهيوني على الأهل في قطاع غزة.

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