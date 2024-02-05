واشنطن ولندن تواصل عدوانهما على مناطق مختلفة من اليمن

العالم - خاص بالعالم

استمرار الغارات العدوانية على اليمن تهدف حسب العديد من المراقبين للضغط على صنعاء لايقاف نصرتها لغزة والقضية الفلسطينية وتاتي دفاعا عن مصالح كيان الاحتلال الاسرائيلي الذي تضرر بشكل كبير جراء العمليات اليمنية في البحر الاحمر.

مصادر اعلامية اكدت ان العمليات اليمنية ادت الى ضربة اقتصادية كبيرة لكيان الاحتلال الاسرائيلي وان اكثر المؤنئه على البحر المتوسط تعطلة بنسبة 50% بينما تعطل ميناء ايلات بشكلا كامل.



الضغط الامريكي تلبية للاحتلال لم تنجح في اسكات اليمن على مايبدو او تغيير مسار اهدافه بل زاده عملياته حيث كثفت القوات اليمنية عملياتها ضد السفن الاسرائيلية او تلك المتجهة الى موانى فلسطين المحتلة.

كما عملت القوات اليمنية على ضرب القوات الامريكية والبريطانية ومصالحها في البحرين الاحمر والعربي. مع تاكيد من صنعاء على حرية الملاحة لباقي دول العالم.

ومع استمرار الضغوط الامريكية والغربية على اليمن اكدت صنعاء أن استمرار العدوان الأمريكي البريطاني لن يحقق للمعتدين أي هدف، بل يزيد من مآزقهم ومشاكلهم على مستوى المنطقة متهمة امريكا بالكذب والتضليل حيال مايجري في البحر الاحمر وكذلك مواقفها من الابادة الجماعية الحاصلة في غزة.



وبالتزامن مع استمرار العدوان على اليمن تواصل صنعاء ايضا حشد قدراتها الشعبية لمواجهة العدوان حيث تنظم العديد من القبائل اليمنية تجمعات حاشدة تاييدا لمواقف القيادة السياسية ودعما للجيش في مواجهة قوى العدوان على البلاد.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية واليمنية، ورددوا الشعارات المنددة بالمجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، معتبرين دعم ومساندة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في الرد على جرائم العدو الصهيوني مسؤولية دينية وأخلاقية مجددين تأييدهم وتفويضم لقائد الثورة اليمنية السيد عبد الملك الحوثي في الانتصار للقضية المركزية للأمة.

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