الجمعة ٢٦ يناير ٢٠٢٤
٠٥:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

اليمن وفرض المعادلات على واشنطن

الجمعة ٢٦ يناير ٢٠٢٤ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

يفرض اليمن معادلاته السياسية والعسكرية على الولايات المتحدة الاميركية بفتحه جبهة البحر الأحمر وباب المندب لنصرة غزة.

العالم – مع الحدث

فتدخل واشنطن ساحة المواجهة خاسرة لن تتمكن فيها من اجبار اليمنيين على التراجع كما تقول نيويورك تايمز الاميركية.

فأي معادلات يفرضها اليمن سياسيا وعسكريا على واشنطن؟ هل دخلت الولايات المتاحدة في فخ اليمنيين بتورطها العسكري؟ ما القدرة الاميركية الحربية المتاحة لاثبات قدرة ردعها لليمنيين؟ وأي خيارات أمام الجيش اليمني للتصدي للضربات الاميركية البريطانية؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى جرى اليمن الولايات المتحدة في الحرب بالبحر الأحمر.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

ميرسك تقر بما كانت تحمله سفينتان امريكيتان استهدفهما اليمن بالبحر الاحمر

العدوان على اليمن خطأ استراتيجي يؤدي إلى اتساع نطاق الحرب

شركات التأمين توقف خدماتها للسفن 'الإسرائيلية' والأميركية بالبحر الأحمر

فيديو خاص: مسؤول يمني كبير يكشف كواليس العدوان على اليمن