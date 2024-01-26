اليمن وفرض المعادلات على واشنطن

العالم – مع الحدث

فتدخل واشنطن ساحة المواجهة خاسرة لن تتمكن فيها من اجبار اليمنيين على التراجع كما تقول نيويورك تايمز الاميركية.

فأي معادلات يفرضها اليمن سياسيا وعسكريا على واشنطن؟ هل دخلت الولايات المتاحدة في فخ اليمنيين بتورطها العسكري؟ ما القدرة الاميركية الحربية المتاحة لاثبات قدرة ردعها لليمنيين؟ وأي خيارات أمام الجيش اليمني للتصدي للضربات الاميركية البريطانية؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى جرى اليمن الولايات المتحدة في الحرب بالبحر الأحمر.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..