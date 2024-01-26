الجمعة ٢٦ يناير ٢٠٢٤
٠٨:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

عقب اتهامات من جنوب أفريقيا..

العدل الدولية تباشر اليوم إصدار قرارها باجراءات طارئة ضد الاحتلال

العدل الدولية تباشر اليوم إصدار قرارها باجراءات طارئة ضد الاحتلال
الجمعة ٢٦ يناير ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٧ بتوقيت غرينتش

تباشر محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، إصدار قرارها بشأن إمكانية فرض إجراءات طارئة ضد كيان الاحتلال الـ"إسرائيلي" عقب اتهامات من جنوب أفريقيا بأن الحرب الصهيونية على غزة ترقى إلى إبادة جماعية.

العالم - فلسطين المحتلة

جاء ذلك في بيان اصدرته المحكمة التابعة للأمم المتحدة أوضحت خلاله أنها ستعقد جلسة عامة بقصر السلام في لاهاي، وسيعلن خلالها رئيس المحكمة القاضي جوان دونوغو أمر اللجنة المؤلفة من 17 قاضيًا.

وكان كيان الاحتلال قد فشل في دحض اتهامه بارتكاب جرائم إبادة، وذلك ما صرح به رئيس فريق المحكمة القانوني وزير العدل في جنوب إفريقيا، رونالد لامولا، في الثاني عشر من يناير الحالي بقوله، إن كيان الاحتلال فشل في دحض الاتهامات الموجهة إليه بارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في قطاع غزة.

وقال لامولا، في مؤتمر صحفي عقب رفع الجلسة الثانية لمحكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، والتي استمعت خلالها للمرافعة الإسرائيلية، إن تل أبيب "لا يمكنها التنصل من تصريحات مسؤوليها، بمن فيهم رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) ووزير الحرب (يوآف غالانت)، ولا من أفعال جنودها على الأرض".

وأضاف أن "إسرائيل" تبدو غير قادرة على دحض فكرة تهجير الشعب الفلسطيني من غـزة، ونحن متمسكون بالقانون والأدلة التي قدمناها، وواثقون من وجود نية (لدى "إسرائيل") لتنفيذ إبادة جماعية ضد الفلسطينيين".

وأكد لامولا أن "لا شيء يبرر الطريقة التي تشن بها 'إسرائيل' الحرب على غـزة، والدفاع عن النفس لا يبرر جرائم الإبادة الجماعية".

روابط ذات صلة

حماس: سنلتزم بقرار “العدل الدولية” ما التزم العدو به

الكيان الاسرائيلي يواجه مأزقا جديدا بعد محكمة العدل الدولية

الأورومتوسطي يرصد تواصل الإبادة رغم قضية العدل الدولية

محامو تل أبيب في لاهاي يحطمون الرقم القياسي في 'الكذب'