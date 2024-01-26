العدل الدولية تباشر اليوم إصدار قرارها باجراءات طارئة ضد الاحتلال

العالم - فلسطين المحتلة

جاء ذلك في بيان اصدرته المحكمة التابعة للأمم المتحدة أوضحت خلاله أنها ستعقد جلسة عامة بقصر السلام في لاهاي، وسيعلن خلالها رئيس المحكمة القاضي جوان دونوغو أمر اللجنة المؤلفة من 17 قاضيًا.

وكان كيان الاحتلال قد فشل في دحض اتهامه بارتكاب جرائم إبادة، وذلك ما صرح به رئيس فريق المحكمة القانوني وزير العدل في جنوب إفريقيا، رونالد لامولا، في الثاني عشر من يناير الحالي بقوله، إن كيان الاحتلال فشل في دحض الاتهامات الموجهة إليه بارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في قطاع غزة.

وقال لامولا، في مؤتمر صحفي عقب رفع الجلسة الثانية لمحكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، والتي استمعت خلالها للمرافعة الإسرائيلية، إن تل أبيب "لا يمكنها التنصل من تصريحات مسؤوليها، بمن فيهم رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) ووزير الحرب (يوآف غالانت)، ولا من أفعال جنودها على الأرض".

وأضاف أن "إسرائيل" تبدو غير قادرة على دحض فكرة تهجير الشعب الفلسطيني من غـزة، ونحن متمسكون بالقانون والأدلة التي قدمناها، وواثقون من وجود نية (لدى "إسرائيل") لتنفيذ إبادة جماعية ضد الفلسطينيين".

وأكد لامولا أن "لا شيء يبرر الطريقة التي تشن بها 'إسرائيل' الحرب على غـزة، والدفاع عن النفس لا يبرر جرائم الإبادة الجماعية".