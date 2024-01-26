شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يستخدم سلاح التجويع في غزة

العالم – خاص بالعالم

مأساة إنسانية تتفاقم جراء استمرار العدوان الاسرائيلي البربري على قطاع غزة.. أحد أخطر مفرزاتها شبح المجاعة الذي بات يخيم بشكل مخيف على القطاع المتضور جوعا.

هي حرب يستخدم فيها جيش الاحتلال الاسرائيلي سلاح التجويع لتحقيق أرقام قياسية في جرائم الإبادة الجماعية؛ تقول وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة؛ وتتهم قوات الاحتلال بارتكاب الجرائم عبر القصف والتجويع ومنع العلاج.

ويقول سكان غزة إن الحصار الإسرائيلي يدفع السكان نحو بيع مدخراتهم لشراء أغذية غير صحية تتمثل في المعلبات وإنهم لجأوا إلى طحن علف الحيوانات لإنضاج خبز جاف يصعب قضمه

الأمم المتحدة دقت نواقيس الخطر في اكثر من مناسبة لعلها تجد اذنا تصغي لأفواه تستغيث منذ اشهر؛ وحذرت من ان اكثر من نصف مليون شخص في غزة يواجهون الجوع والتكدس؛ معتبرة انه من من شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني.

بدوره، يحذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من مخاطر تصاعد ضحايا نهج التجويع الإسرائيلي لسكان قطاع غزة، لا سيما في صفوف الأطفال والمسنين، وذلك في إطار جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة ضدهم.

وتتوقع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن أكثر من عشرة آلاف طفل في غزة معرضون لخطر الهزال ونقص الوزن غير الطبيعي خلال الأسابيع المقبلة، وهو أحد أخطر نتائج سوء التغذية الذي قد يعيق نمو البدن والدماغ.