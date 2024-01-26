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فيديو خاص: غزة، بيع الخيام لشراء الغذاء، واعداد الخبز بأعلاف الحيوانات

الجمعة ٢٦ يناير ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٠ بتوقيت غرينتش

افادت مراسلة قناة العالم الاخبارية في قطاع غزة بأن عدوان كبيرا يتم شنه الان على خانيونس في جنوب قطاع غزة, وهناك مناشدات ترد من المواطنين المحاصرين في عدة مناطق ومن بينها مستشفى ناصر الطبي المحاصر بالدبابات الاسرائيلية من كافة الاتجاهات وايضا حي الامل حيث كل ما فيه محاصر من مدرسة ومستشفى والهلال الاحمر.

العالم - خاص بالعالم

واضافت ان الكثير من اللاجئين فيما بين خانيونس ورفح ودير البلح لا تتوفر لهم الخيام، لانهم نزحوا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ولم يتسن لهم التزود بالخيام المفقودة اصلا في ظل النقص الكبير في توفيرها.

وتابعت مراسلتنا ان بعض العوائل اضطرت لبيع خيامها من اجل توفير الغذاء والماء، مؤكدة ان الظروف الجوية قاسية وهناك برد شديد لا يحتمل، بعد ليلة شديدة المطر.

واكدت ان هناك انتشارا للاوبئة بين المواطنين بسبب شرب المياه الملوثة، وفقط المشافي هي التي توجد فيها مولدات للطاقة الكهربائية، وبالتالي لا يستطيع المواطن تسخين مياه او تشغيل مدافئ.

وهذا هو الوضع على صعيد خانيونس وديرالبلح، واما الوضع في غزة والشمال فالمأساة مضاعفة بحسب مراسلتنا، لانه لا يوجد هناك غذاء بالمطلق والناس استنفدت كل محاولات البقاء حتى اضطروا لطحن اعلاف الحيوانات لاعداد الخبز منها.

للمزيد تابع مراسلتنا في الفيديو ...

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