بالفيديو: صحفي يكشف المزيد عن صاروخ حزب الله الجديد

العالم - خاص بالعالم

واضاف ان مدفعية الاحتلال استهدفت في ظل طقس عاصف العديد من اطراف القرى بالاضافة الى الغارات الليلية التي استهدفت منزلا في غربي بلدة الخيام ودمرته بالكامل.

واشار الى ان الطيران الحربي الاسرائيلي كان يحلق حتى قبل قليل على علو منخفض في سماء الجنوب اللبناني.

وحول الصواريخ الجديدة التي كشفت عنها المقاومة امس قال انها استهدفت بها منظومات دفاعية وتجسسية متطورة في منطقة جل الاعلام في القطاع الغربي.

وتابع: الصاروخ يوثق ويحمل كاميرات على جسمه ويرسل صورا الى المقاومة توثق طبيعة الاستهداف، وهو الامر الذي ارق الاحتلال ويكشف الاصابات التي تقع في صفوف الاحتلال، الذي يطالما ينكر الكثير منها.

واوضح ان المقاومة واضحة بان العدو غير بعيد حتى وهو خلف المواقع وخطوط المواجهة وان بامكانها ان تصيب بهذه الصواريخ الاهداف بدقة شاملة ويكشف عن تجمعات واهداف الاحتلال.

واعتبر ان المقاومة يمكن ان تخبئ العديد من المفاجئات الاخرى للاحتلال الذي لا يعترف بخسائره، ولم تستعمل المقاومة حتى الان الا ما يقارب ال 5 الى 10 بالمئة من قدراتها، وهناك المزيد من المفاجئات في الطريق فيما لو حصلت مواجهة مفتوحة وواسعة مع العدو.