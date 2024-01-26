بالفيديو: الضفة تنتظر لاهاي، واغلاق كامل للخليل

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا ان جيش الاحتلال لن يتوقف خلال الساعات الماضية رغم برودة الطقس عن اعتداءاته واقتحاماته على كافة مناطق الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، التي قام صباح اليوم باقتحام مخيم قلنديا للاجئين شرق القدس واعتقل مواطنين اثنين، كما قام بتحطيم عدد من مركبات الفلسطينيين.

وتابع: كما قامت قوات الاحتلال باقتحام تجمع البدوي الواقع شمال شرق القدس المحتلة وقام باخطار 11 منشأة بالهدم، والتي يسكن فيها مواطنون في ظل طقس بارد.

واوضح: وفي بلدة عرابة التابعة لمدينة جنين جنوب الضفة الغربية قام جيش الاحتلال بتنفيذ عمليات اقتحام واسعة، وداهم منازل مواطنين واعتقل 3 منهم.

وقال مراسل قناة العالم: كما اقتحم الاحتلال قرية فحما واعتدى على المواطينين فيها ما ادى الى وقوع 4 اصابات بينهم ضابط اسعاف اثناء القيام بواجبه، في مشهد يتكرر في عموم الضفة الغربية من قبل الاحتلال.

واضاف مراسلنا: وايضا في جنوب الضفة كان هناك اقتحام لبدة بيت فجار جنوب مدينة بيت لحم دون ان تسجل صابات او حالات اعتقال في صفوف المواطنين.

واوضح: وفي الخليل يضرب جيش الاحتلال اغلاقا كاملا عليها ويمنع دخول وخروج الفلسطينيين من والى المدينة، مشيرا الى ان الحرم الابراهيمي يخضع لإجراءات مشددة من قبل الاحتلال، ما ادى الى انخفاض عدد المصلين فيه في هذا اليوم الجمعة.